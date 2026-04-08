Derby Ternana - Perugia il Centro di Coordinamento diserterà il match del Liberati

Il derby tra Ternana e Perugia ha visto il Centro di Coordinamento annunciare il diserimento del settore ospiti dello stadio Liberati. Sin dall'immediato, si è avuta la sensazione che quella parte dello stadio potesse rimanere vuota durante la partita. La decisione è stata comunicata prima dell'inizio dell'incontro, e i tifosi ospiti non sono presenti in tribuna. La partita si svolge quindi senza la presenza dei supporter provenienti dalla città avversaria.

Da subito si è percepita l'impressione che il settore ospiti dello stadio Liberati sarebbe potuto essere vuoto. Esattamente come un anno fa.E molto probabilmente anche in occasione del match di domenica prossima si andrà su questa strada: il Centro di Coordinamento Perugia Clubs ha annunciato sui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Ternana-Ravenna, segui in DIRETTA il match del Libero Liberati Ternana-Campobasso, segui in DIRETTA il match del Libero LiberatiUno scontro al vertice tra Ternana-Campobasso, mette di fronte due delle tre formazioni al quarto posto della graduatoria. Temi più discussi: Ternana-Perugia, il derby in diretta su Umbria Tv; Calcio serie C, il Perugia insegue una gioia che manca da nove anni. Perchè potrebbe essere la volta buona; Verso Ternana-Perugia: restrizioni per i tifosi del Grifo -; Perugia, missione derby: ecco quanto manca alla vittoria al Liberati contro la Ternana. Derby Ternana - Perugia, il Centro di Coordinamento diserterà il match del LiberatiTempistiche troppo strette rendono ogni impegno impossibile, si legge nella nota. Si va dunque verso un settore ospiti completamente vuoto ... perugiatoday.it Derby Ternana - Perugia, i biancorossi inseguono una gioia che manca da nove anni. Perchè potrebbe essere la volta buonaL'ultimo successo al Liberati risale al febbraio 2027 con il tacco vincente di Nicastro. Oggi la ripresa, destinata a rientrare l'emergenza centrocampo ... perugiatoday.it Derby Ternana - Perugia, i biancorossi inseguono una gioia che manca da nove anni. Perchè potrebbe essere la volta buona Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook