Delitto di Pasquetta | il diciassettenno resta in carcere dopo l’agguato

Nella notte di Pasquetta, un episodio di violenza ha causato la morte di un giovane di 20 anni durante un'aggressione. Le forze dell'ordine hanno arrestato un diciassettenne, identificato come S., che è stato sottoposto a fermo e attualmente si trova in carcere. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un violento episodio di aggressione ha strappato la vita al ventenne Hamza Salama nella notte di Pasquetta, portando l’indagine su un diciassettenne, S.M., che al momento resta in custodia cautelare dopo la decisione del Tribunale dei minori di Brescia. La vicenda, che si è consumata tra il parco di via XI Febbraio e la zona di via Brescia, vede ora coinvolti i rilievi medici legali e le ricostruzioni della difesa, mentre la famiglia della vittima cerca risposte sulla dinamica di quello che appare come un attacco premeditato. Il magistrato Mariateresa Canzi, operante presso il tribunale specializzato per i minorenni, ha confermato ieri la permanenza in carcere del giovane S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto di Pasquetta: il diciassettenno resta in carcere dopo l’agguato Leggi anche: Delitto Vitolo, la moglie resta in carcere per omicidio Leggi anche: Delitto di Bologna, Maffia resta in carcere. Fissata la data dell'udienza preliminare Temi più discussi: In carcere per droga un 20enne di san Bernardino: è lo stesso quartiere dell'omicidio di Pasquetta; Mattino Cinque: Pasquetta, grigliata e nuove abitudini a tavola Video; Wanda, il giallo di Pasqua che ancora interroga Messina tra silenzi e verità mancate; Ragazzo morto a Crema, 17enne in stato di fermo per omicidio volontario aggravato. Delitto di Crema, trovato il coltello: regolamento di conti legato alla drogaE’ prevista per domani, giovedì 9 aprile, davanti al gip del tribunale dei minorenni di Brescia, l’udienza di convalida ... cremonaoggi.it Delitto di Garlasco nuove rivelazioni riaprono dubbi e ricostruzioni sulla verità mai emersaDelitto di Garlasco, cosa sappiamo davvero oggi sul caso Poggi Chi cerca ancora risposte sul delitto di Garlasco guarda alla mattina del 13 agosto 200 ... assodigitale.it Vibes di Pasquetta con i Delittuosi Cena con Delitto amici, torta e zero pensieri #partytime #cenacondelitto #idelittuosi #pasquettatime - facebook.com facebook