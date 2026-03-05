Delitto Vitolo la moglie resta in carcere per omicidio

Una donna di 54 anni è stata mantenuta in carcere con l’accusa di aver ucciso il marito, un imprenditore di 62 anni di Pagani. La vicenda riguarda il delitto Vitolo, e la decisione di trattenere la donna in cella è stata confermata nelle ultime ore. La donna, coinvolta nel procedimento, resta in custodia cautelare.

Nella giornata di domani si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. Un accertamento irripetibile fondamentale, ai fini investigativi, che dovrà chiarire le cause del decesso del 62enne Resta in carcere R.C., la 54enne accusata dell'omicidio del marito Francesco Vitolo, 62enne imprenditore di Pagani. Il Gip di Nocera Inferiore, pur non convalidando il fermo disposto dalla procura per l'indagata (non ritenendo sussistente un eventuale pericolo di fuga), ha disposto per la stessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Nella giornata di domani si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima.