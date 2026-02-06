Delitto di Bologna Maffia resta in carcere Fissata la data dell' udienza preliminare

Questa mattina è stato confermato che il boss della Maffia rimarrà in carcere. Il 25 febbraio si terrà l’udienza preliminare per il caso di Bologna, che riguarda la morte di Luca Monaldi e di suo marito Luca Gombi. La procura ha fissato la data e si aspetta che il processo inizi presto.

La data dell'udienza preliminare è stata fissata. Il prossimo 25 febbraio prenderà il via il procedimento giudiziario per la morte del 54enne aretino Luca Monaldi e del marito, il 50enne Luca Gombi. Accusato di omicidio volontario è Gennaro Maffia, 48enne inquilino della coppia che viveva nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Bologna Delitto Ricorso Milan al TAR, fissata la data UFFICIALE dell’udienza Il Milan ha presentato ricorso al TAR, con l’udienza ufficialmente fissata per maggio. Corruzione all'Ars, fissata l'udienza preliminare per il presidente Galvagno Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Delitto Argomenti discussi: Jelenic, movente cercasi. Giovedì l’interrogatorio. Omicidio del capotreno a Bologna, il sospettato fermato e rilasciato dopo il delitto: la ricerca non era ancora partitaIl ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e ... ilfattoquotidiano.it Capotreno ucciso a Bologna: delitto commesso in 3 secondi, trovato un coltello vicino al luogo dell’omicidioBologna, 9 gennaio 2026 – Un coltello di circa 20 centimetri, gettato in una zona buia a poca distanza da dove è stato trovato morto Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 nella ... ilrestodelcarlino.it Il viaggio nella stazione di Bologna un mese dopo il delitto: nel luogo in cui fu accoltellato Ambrosio è stato istituito un presidio fisso di agenti della sicurezza aziendale di Ferrovie dello Stato. I colleghi: «Non è facile ripassare da qui ogni giorno» facebook Bologna Centrale, più sicurezza dopo il delitto Ambrosio: presidio fisso e 17 nuove telecamere x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.