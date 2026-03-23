Delia Duran e Alex Belli diventano genitori | è nato Gabriel

. La coppia ha annunciato ufficialmente sui social la nascita del loro primo figlio, condividendo le prime immagini e un messaggio emozionante che ha subito coinvolto fan e personaggi dello spettacolo. È arrivata la conferma direttamente dai social: Delia Duran e Alex Belli hanno accolto il loro primo figlio. La notizia, circolata già nelle prime ore della mattinata, ha trovato riscontro nei profili ufficiali della coppia, dove entrambi hanno condiviso un post dedicato al neonato. Il bambino, chiamato Gabriel, è nato questa mattina in una struttura ospedaliera di Milano. L’annuncio ha subito attirato l’attenzione del pubblico, generando una grande quantità di reazioni e messaggi di affetto in poche ore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: è nato GabrielE' nato Gabriel, il figlio di Delia Duran e Alex Belli: la coppia celebra la nascita del primo figlio con un post dolcissimo Si festeggia in casa...

Alex Belli e Delia Duran genitori: è nato il piccolo GabrielFiocco azzurro per Alex Belli e Delia Duran: l’attore e la modella sono infatti diventati genitori del piccolo Gabriel.

Delia Duran e Alex Belli: è nato Gabriel il 23 Marzo 2026 finalmente genitori!

Una raccolta di contenuti su Delia Duran

Temi più discussi: Delia Duran e Alex Belli presto genitori: baby shower da sogno per il piccolo Gabriel; Giulia Vecchio è single: La storia con Carlo Amleto è finita; Guillermo Mariotto beccato al telefono durante il tributo alla Bonaccorti in tv: Ti lascio perché sono in diretta, ciao; Ilary Blasi: Dopo il divorzio da Francesco Totti sposerò Bastian Muller.

Delia Duran ha partorito: è nato il primo figlio con Alex Belli, nome e prima fotoBebè in casa di Delia Duran e Alex Belli: la showgirl e modella ha partorito il primo figlio, frutto di un amore nato nel 2018. donnaglamour.it

Alex Belli e Delia Duran, confermata la notizia più attesaAlex Belli e Delia Duran, una delle coppie più al centro del gossip d'Italia, ora arriva una novità super positiva che ha mandato in visibilio i fans. notizie.it

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori, il dolce annuncio è arrivato! Sesso e nome del bebè appena nato >> https://buff.ly/Q9GK0V8 facebook