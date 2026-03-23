Alex Belli e Delia Duran genitori | è nato il piccolo Gabriel

Fiocco azzurro per Alex Belli e Delia Duran: l’attore e la modella sono infatti diventati genitori del piccolo Gabriel. La coppia ha annunciato la nascita del bebé con un dolcissimo post sui social. Alex Belli e Delia Duran, la nascita di Gabriel. Una piccola manina e un braccialetto che non lasciano adito a dubbi: il 23 marzo alle ore 9:53 è nato all’ospedale San Raffaele Gabriel, figlio di Alex Belli e Delia Duran. La coppia ha annunciato la lieta notizia con un dolcissimo carousel sui social, in cui si scorgono un cetificato di nascita, un bellissimo fiocco azzurro e le minuscole dita del bebé. Visualizza questo post su Instagram “ È nato il piccolo Gabrie l”, si sono limitati a scrivere i due neogenitori sul post. 🔗 Leggi su Dilei.it

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