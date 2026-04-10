Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturale

Il governo ha annunciato l'intenzione di rendere permanente il bonus destinato alle assunzioni di giovani under 35. La misura, che attualmente rappresenta un incentivo temporaneo, potrebbe essere inclusa nel prossimo decreto lavoro, previsto entro il primo maggio. Questa decisione mira a sostenere l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso incentivi fiscali e contributivi. La proposta è in fase di definizione e verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni.

Il governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35. La misura, secondo quanto si apprende, potrebbe essere inserita nel prossimo decreto lavoro annunciato per il primo maggio. Il bonus era stato rinnovato nel Milleproroghe ma solo per 4 mesi ed è dunque in scadenza a fine aprile. Nello stesso dl di inizio anno, le agevolazioni per il lavoro delle donne erano invece state prorogate fino al 31 dicembre di quest'anno, ma quello di un maggior coinvolgimento femminile, viene spiegato, resta una priorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it Decreto bollette, Codacons critica gli interventi: “Bonus palliativo, serve riforma strutturale”Bonus immediati per nuclei fragili e interventi su imprese ed energia, mentre le associazioni chiedono riforme durature e maggiore concorrenza nel... Leggi anche: Governo approva nuovo decreto carburanti, Giorgetti: Taglio accise prorogato fino al primo maggio – Il video Temi più discussi: Salari, sindacati e imprese frenano sul decreto Primo maggio: Non legittimare i contratti pirata; Torna l'indennità di vacanza contrattuale. Idea del governo per il Primo Maggio; Contratti pirata? Salta incontro al ministero. Governo al lavoro su decreto Primo Maggio; Carburanti, taglio accise fino al 1°maggio. Meloni: Proteggiamo famiglie e imprese. Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturaleIl governo punta a rendere strutturale il bonus per le assuzioni dei giovani under35. La misura, secondo quanto si apprende, potrebbe essere inserita nel prossimo decreto lavoro annunciato per il prim ... ansa.it Le misure annunciate da Meloni per il Primo Maggio: dalle nuove regole contro il lavoro povero al Piano casaLa premier ha parlato di «un piano robusto, strutturale, che ha come obiettivo rendere disponibili, tra alloggi popolari e a prezzi calmierati, oltre 100mila case nei prossimi dieci anni» ... ilsole24ore.com CARBURANTI: PROROGA “TAMPONE” «Questo decreto tampona la situazione fino al primo maggio. Poi gli eventi internazionali ci diranno eventuali altri interventi», ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Melo - facebook.com facebook Salari, sindacati e imprese frenano sul decreto Primo maggio: “Non legittimare i contratti pirata” x.com