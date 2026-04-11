De Laurentiis | Sui soldi Uefa e Fifa Nel calcio serve il tempo effettivo E sulla Figc

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato in un’intervista alla Cbs che, riguardo ai finanziamenti di Uefa e Fifa, nel calcio è necessario tenere conto del tempo effettivo in campo. Inoltre, ha espresso un giudizio sul futuro presidente della Figc, affermando che non sarebbe opportuno affidare la carica a un ex giocatore, ma a qualcuno in grado di interfacciarsi con il Governo.

Sistema, nazionali e istituzioni: Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti nell’intervista rilasciata alla Cbs. L’argomento più attuale è relativo ai vertici della Federcalcio, nell’attesa che vengano rinnovati. Il presidente del Napoli ha tracciato l’identikit del leader ideale. "Non serve un ex giocatore, deve essere qualcuno che possa parlare politicamente al Governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci devi aiutare. Abbiamo bisogno di persone con credibilità, che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi. Gravina voleva proteggersi, Gattuso non sapeva dove andare o cosa dire.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Laurentiis: "Sui soldi Uefa e Fifa. Nel calcio serve il tempo effettivo". E sulla Figc... Leggi anche: De Laurentiis alla Cbs: “I calciatori sono miei, Uefa e Fifa devono pagare” Da Cairo a De Laurentiis, gli intrappolati nel business mangia soldi del calcioSi ha un po’ come l’impressione che certi imprenditori proprietari di club di calcio in Italia siano rimasti intrappolati in una situazione che...