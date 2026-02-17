Da Cairo a De Laurentiis gli intrappolati nel business mangia soldi del calcio

Il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di investire nel calcio per motivi economici, ma ora si trova a fare i conti con perdite crescenti e tifosi insoddisfatti. Molti imprenditori italiani come lui si sono immersi in questa attività senza prevedere quanto sarebbe diventata difficile gestirla nel lungo termine. La crisi si fa sentire anche nelle casse del club partenopeo, con i bilanci che mostrano un saldo negativo e il valore della squadra che si riduce di anno in anno. Sul mercato, nessuno sembra voler comprare le società in crisi, e i proprietari si trovano quindi a dover affrontare una realtà sempre

Si ha un po’ come l’impressione che certi imprenditori proprietari di club di calcio in Italia siano rimasti intrappolati in una situazione che all’inizio mostrava del potenziale, ma che, stagione dopo stagione, si sta rivelando il peggiore degli incubi: business in perdita, contestazione da parte dei tifosi, valore del patrimonio crollato, nessun compratore credibile all’orizzonte. Contestazione dei tifosi del Torino contro Urbano Cairo (foto Ansa). Urbano Cairo ( Torino ), la famiglia De Laurentiis ( Bari ), Danilo Iervolino ( Salernitana ) e Matteo Manfredi ( Sampdoria ) si ritrovano avvitati, chi da molti anni e chi da un po’ meno, in un contesto nel quale bisogna continuare a investire se si vuole preservare un qualche appeal per il mercato, ma dove i risultati sportivi non arrivano e, anzi, peggiorano stagione dopo stagione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Da Cairo a De Laurentiis, gli intrappolati nel business mangia soldi del calcio Infiltrazioni mafiose nel calcio: De Laurentiis, Cairo e il dg dell’Atalanta convocati a Palazzo San Macuto Questa mattina,De Laurentiis,Cairo e il direttore generale dell’Atalanta sono stati convocati a Palazzo San Macuto. Ngonge ha deluso Baroni e Cairo, ma anche De Laurentiis che vede sfumare i 16 milioni del riscatto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Manager in bilico tra controllo e flessibilità; Il cielo dei faraoni. I soffitti astronomici dell’Egitto del Nuovo Regno – Lorenzo Guardiano; Egitto: il racconto di un paese che punisce il dissenso; Crociera sul Nilo e Cairo: ultimi posti per il ponte del 25 aprile. Cairo-De Laurentiis, due anni da amici: affari per 70 milioni…Gennaio 2010: in un Torino che stava arrancando nel campionato di Serie B arrivò dal Napoli come rinforzo in attacco Inacio Pià. Quello fu il primo affare concluso da Urbano Cairo e Aurelio De ... tuttosport.com Quale camorra e criminalità, le curve italiane sono un paradiso di legalità: lo assicurano i presidenti all’Antimafia Ne scrive la Gazzetta. Ieri sentiti Cairo, Marino (Atalanta) e De Laurentiis. Per Adl ha parlato il loquace avvocato minimizzando tutto. Pare, invece, - facebook.com facebook De Laurentiis, Cairo e Marino sono convocati per un’audizione in Commissione Antimafia. Il presidente del Napoli si presenterà a Palazzo san Macuto (Roma) alle 8:30. L'ente si occupa di infiltrazioni criminali nello sport e ha già sentito i vertici di Inter, Juve e x.com