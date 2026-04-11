De Laurentiis alla Cbs | I calciatori sono miei Uefa e Fifa devono pagare

In un’intervista rilasciata alla Cbs Sports, Aurelio De Laurentiis ha affermato che i calciatori sono di sua proprietà e ha dichiarato che Uefa e Fifa devono pagare. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o analisi. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sul rapporto tra le autorità calcistiche e i giocatori. La dichiarazione è stata resa pubblica senza ulteriori chiarimenti da parte dell’intervistato.

"Si dovrebbe giocare con due temp consecutivi di 25 minuti, col tempo effettivo. I procuratori chiedono tantissimi soldi solo per firmare un contratto, poi spariscono" Db Riyadh 18122025 - Supercoppa Italiana Napoli-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis Intervista di Aurelio De Laurentiis alla Cbs Sports. Nulla di originale ma qua e là un promemoria del pensiero di De Laurentiis presidente del Napoli e soprattutto – e giustamente – imprenditore di calcio. A intervistarlo il giornalista Marco Messina. Se torniamo indietro nel 2004, avresti mai pensato di festeggiare due scudetti?“È stato difficilissimo, il...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis alla Cbs: “I calciatori sono miei, Uefa e Fifa devono pagare” De Siervo: “Fifa e Uefa hanno aumentato le partite e sono diventate competitor delle leghe nazionali”L’amministratore delegato della Serie, Luigi De Siervo, ha concesso una lunga intervista a Rivista Undici. Napoli, l'esultanza di De Laurentiis: il presidente cita Conte e tre calciatori azzurriAurelio De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti per il successo del Napoli sul Milan.