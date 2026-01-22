McTominay Napoli De Laurentiis ora alza il muro | iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo!

Il Napoli ha avviato le trattative per rinnovare il contratto di Scott McTominay, considerato ormai un elemento chiave della squadra. Dopo l’interesse di altri club, il presidente De Laurentiis ha deciso di rafforzare ulteriormente il rapporto, alzando le sue pretese e avviando le prime manovre per blindarlo. La decisione riflette l’importanza del giocatore nel progetto tecnico del club e la volontà di consolidare la rosa per la prossima stagione.

De Laurentiis pazzo di Conte, l’obiettivo è blindarlo in azzurroIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è fortemente interessato a confermare Antonio Conte come allenatore della nazionale italiana a lungo termine.

McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagatoDominante. Scott McTominay con una partita straordinaria a San Siro ha evitato la fuga dell'Inter, ha tenuto vivo un Napoli martoriato da assenze. tuttomercatoweb.com

