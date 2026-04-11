Il presidente della squadra di calcio ha commentato la situazione economica del club, affermando che i ricavi sono circa un terzo rispetto a quelli di una delle squadre più grandi del campionato. Durante un'intervista, ha parlato anche della necessità di modificare alcune dinamiche della Serie A, senza specificare quali. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti finanziari e sulle differenze tra club di diverso livello nel torneo italiano.

Aurelio De Laurentiis, presidente della Ssc Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla CBS Sport, toccando molti punti interessanti. Com’era lavorare con Maradona? Avete mai pensato di fare un film con lui? “Quando ero lontano dal calcio, negli anni 90 alcuni scrittori sono venuti da me e mi hanno detto “vuoi fare un film sui tifosi? “. Ho detto che non sapevo niente sul calcio, ma se la trama mi avesse convinto e se avessi avuto Maradona, l’avrei fatto. Cosi ho chiamato e lui venne, fu fantastico. Quando ci siamo visti mi ha raccontato tutta la sua storia, con sua moglie, e fu cosi per 3 giorni, fu fantastico. Lo abbiamo fatto protagonista di un film ma non girato a Napoli, abbiamo inventato uno spazio falso che sembrava Napoli, altrimenti non avremmo girato nulla in città”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Il Napoli guadagna un terzo di un top club, bisogna cambiare la Serie A”

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De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ALa protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva.