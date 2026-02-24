Arbitri e VAR rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis Napoli per cambiare tutto

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha proposto tre cambiamenti al sistema VAR per migliorare le decisioni in campo. La causa della richiesta risiede nelle recenti contestazioni riguardo agli errori arbitrali che influenzano le partite. De Laurentiis sostiene che le modifiche possano rendere più trasparenti e rapide le revisioni. La Lega Calcio ascolterà le sue proposte durante l’incontro programmato per il 23 marzo, cercando un metodo più efficace per gestire le sfide tecniche.

Atalanta-Napoli, con l'errore dell'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova in occasione del gol annullato a Miguel Gutiérrez per un fallo - inesistente - di Rasmus Højlund su Isak Hien, ha lasciato evidentemente il segno all'interno del mondo azzurro scatenando l'ira del Presidente Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis è partito subito al contrattacco: si è fatto sentire con i vertici dell'A.I.A. e della F.I.G.C., tra cui il Presidente Gabriele Gravina. Poi, ha iniziato a progettare una vera e propria rivoluzione per quanto concerne gli arbitri e l'utilizzo del VAR. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Arbitri, la rabbia del Napoli: De Laurentiis scrive a Gravina, i dettagliIl presidente del Napoli ha scritto a Gravina dopo una decisione arbitrale che ha causato proteste tra i tifosi.

