De Laurentiis vuole cambiare il sistema | Var a chiamata riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie A

De Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido. La sua proposta mira a introdurre il VAR a chiamata, rivedendo il protocollo e coinvolgendo arbitri della Lega Serie A. La decisione deriva dalla frustrazione per decisioni errate che influenzano il risultato delle partite. La questione resta al centro del dibattito nel calcio italiano e si cerca una soluzione concreta.

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sulla rabbia del Napoli per l’arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli, arbitraggio che è costato almeno un gol (quello di Gutierrez annullato per inesistente fallo di Hojlund su Hien, come ha scritto il New York Times ). De Laurentiis non solo si è lamentato con Gravina ma ha anche lanciato proposte per cambiare il sistema. Scrive Repubblica Napoli: Bruciano di più gli errori arbitrali di Bergamo, che hanno obbligato De Laurentiis a protestare con Gravina e Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Tardelli: «Serie A gestita da un protocollo Var improbabile, liberate gli arbitri. Sconfitta della Juve col Napoli sarebbe devastante»

Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club”Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.

