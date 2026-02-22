De Laurentiis apre cessione eccellente | a Conte non va giù

De Laurentiis ha annunciato la vendita di un calciatore chiave, scatenando la reazione negativa di Conte. La decisione del presidente di cedere un giocatore importante ha creato tensioni nello spogliatoio, con l’allenatore che ha espresso pubblicamente il suo disappunto. La scelta, motivata da esigenze finanziarie, ha colpito l’ambiente e aumentato le tensioni tra le parti. La situazione si fa sempre più complicata in vista della prossima stagione.

De Laurentiis apre, cessione eccellente: a Conte non va giù

