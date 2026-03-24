L’amministratore delegato della Serie A ha affermato che la FIFA e l’UEFA hanno aumentato il numero di partite, diventando concorrenti delle leghe nazionali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a Rivista Undici.

L’amministratore delegato della Serie, Luigi De Siervo, ha concesso una lunga intervista a Rivista Undici. In questa occasione, ha approfittato per spiegare i miglioramenti da implementare in Serie A. Le parole di De Siervo. L’obiettivo della Serie A, dunque, è arrivare ad avere un rapporto diretto coi tifosiconsumatori. Magari con un canale di Lega. Quella del canale di Lega è solo una delle opzioni, anche se evidentemente rilevante, delle possibili scelte strategiche per costruire un rapporto costante e continuo con i fan, elemento chiave del futuro di qualsiasi proprietà intellettuale. Dobbiamo iniziare la nostra analisi dai tifosi, che vanno ingaggiati maggiormente nelle scelte che compiamo tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Siervo: “Fifa e Uefa hanno aumentato le partite e sono diventate competitor delle leghe nazionali”

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