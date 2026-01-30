Calciomercato Milan Aké e Giménez primi due nomi sulla lista di Tare | le ultime

Il Milan pensa già al mercato e ha messo nel mirino due difensori. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri su X, la società rossonera ha individuato Nathan Aké e José Maria Giménez come possibili rinforzi per la linea difensiva. Si tratta di due nomi che potrebbero arrivare presto, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La società continua a lavorare per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

