Calciomercato Milan Aké e Giménez primi due nomi sulla lista di Tare | le ultime

Il Milan pensa già al mercato e ha messo nel mirino due difensori. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri su X, la società rossonera ha individuato Nathan Aké e José Maria Giménez come possibili rinforzi per la linea difensiva. Si tratta di due nomi che potrebbero arrivare presto, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La società continua a lavorare per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nelle settimane successive, il mercato del Milan ha visto protagoniste solo tante voci di mercato, soprattutto per calciatori in uscita, ma nelle ultime ore la situazione si è completamente ribaltata. Prima l'inserimento lampo del Milan su Cissè dal Catanzaro, poi l'accelerata improvvisa della dirigenza rossonera per portare a Milano Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace già in questa finestra di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dopo l'eliminazione in Supercoppa, il Milan accelera sul calciomercato alla ricerca di rinforzi.
