Davide Tardozzi ha dichiarato che Pecco Bagnaia è un pilota di alto livello, dopo la sua prima gara in cui ha ottenuto un risultato notevole. Bagnaia, che ha corso con Ducati, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni, considerate sorprendenti da molti. L’affermazione di Tardozzi si basa sulla valutazione delle sue capacità dimostrate durante l’esordio in questa stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia è emerso come una figura di spicco nel mondo della MotoGP, dimostrandosi sin dal suo arrivo un pilota di enorme potenziale per Ducati. La scuderia non ha impiegato molto a riconoscere il suo talento, e il supporto che ha ricevuto, in particolare da Valentino Rossi, ha contribuito a formare un campione. Rossi, attraverso l’Academy VR46, ha offerto un sostegno fondamentale nel percorso di Bagnaia, che racconta di essersi sentito imbarazzato al loro primo incontro. Questo forte legame ha gettato le basi per il suo successo nel Motomondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Davide Tardozzi riconosce Pecco Bagnaia come un ‘top rider’ dopo un sorprendente debutto

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