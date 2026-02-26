Vegeta è morto e l’ho ucciso io | al Teatro Jolly Gianluca Iacono una delle voci più celebri dell’animazione italiana
Una delle voci più celebri dell’animazione italiana arriva a Palermo. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20.30, il Teatro Jolly ospita “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”, lo spettacolo di Gianluca Iacono – storica voce italiana di Vegeta – scritto insieme a Frekt per la regia di Nicola Nocella.Sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Al leggìo con la voce di Vegeta: master experience di doppiaggio con Gianluca IaconoUn'opportunità concreta per lavorare accanto a una delle voci più celebri dell'animazione italiana.
