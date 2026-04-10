Una recente polemica riguarda l’uso dell’immagine del David di Michelangelo in manifesti politici. La Galleria dell’Accademia ha deciso di far rimuovere le affissioni che raffiguravano la scultura, contestando l’utilizzo non autorizzato dell’opera. La questione ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’impiego di opere d’arte famose in ambiti politici senza il consenso delle istituzioni competenti.

Scoppia la polemica sull’utilizzo dell’immagine del celebre David di Michelangelo Buonarroti in ambito politico.La Galleria dell’Accademia di Firenze, insieme ai Musei del Bargello, ha chiarito con una nota ufficiale di non aver ricevuto alcuna richiesta per l’uso dell’immagine dell’opera in campagne di comunicazione o propaganda. Il caso è emerso dopo l’esposizione,davanti alla sede fiorentina del movimento Futuro Nazionale, di una vela raffigurante il David accostato al simbolo politico riconducibile al generale Roberto Vannacci.Un utilizzo che ha suscitato la reazione immediata del Partito Democratico locale, che ha parlato di comportamento inaccettabile, sottolineando come si tratti di un bene culturale dello Stato, tutelato da normative precise e non utilizzabile per fini di propaganda personale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci usa David di Michelangelo nei manifesti: la Galleria dell’Accademia lo fa rimuovere

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Scivolone di Vannacci: usa il David di Michelangelo senza autorizzazione. Il casoA Firenze si apre un nuovo caso sull'uso dell'immagine del David di Michelangelo, uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio artistico italiano.

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