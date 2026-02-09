Sicilia occidentale rinasce | arte e recupero spazi trasformano città e attirano investimenti internazionali

La Sicilia occidentale si risveglia tra arte e recupero di spazi abbandonati. Le città si riempiono di murales e iniziative culturali, attirando visitatori e investitori da tutto il mondo. Le vecchie fabbriche e i quartieri trasmettono nuova vita, mentre gli operatori del settore puntano su questo cambiamento per rilanciare l’economia locale.

La Sicilia occidentale sta vivendo una rinascita artistica che non sfugge all’attenzione internazionale. Vecchi conventi, carceri dismesse e spazi urbani abbandonati si trasformano in poli creativi, attirando l’attenzione di testate come il Guardian, che ne racconta l’anima più autentica, lontana dai classici cliché turistici. Questa trasformazione, iniziata nel 2010 con il progetto Farm Cultural Park a Favara, culmina con la nomina di Gibellina a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026. Il racconto del Guardian parte da Palermo, precisamente da Via Maqueda, dove un portone apparentemente anonimo nasconde un tesoro: il Convento dei Crociferi, abbandonato da trent’anni e in procinto di riaprire come Museum of World Cities.🔗 Leggi su Ameve.eu

