Data center AI | SMIC suona l’allarme rischio bolla speculativa e investimenti a vuoto come nel 2020

La società cinese SMIC lancia l’allarme sui data center dedicati all’intelligenza artificiale. Secondo l’azienda, l’industria potrebbe trovarsi di fronte a una bolla speculativa, con soldi spesi senza un reale ritorno e rischi di investimenti che potrebbero rivelarsi fallimentari come nel 2020. La paura è che si ripeta un’altra corsa sfrenata senza una reale sostenibilità.

Data Center AI: l’Allarme di SMIC sulla Bolla Speculativa e il Rischio di Investimenti Falliti. L’industria dei data center dedicati all’intelligenza artificiale potrebbe essere sull’orlo di una bolla speculativa, con investimenti che rischiano di replicare gli errori del passato. L’avvertimento è stato lanciato da Zhao Haijun, co-amministratore delegato di Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), paragonando l’attuale corsa alla costruzione di infrastrutture AI alla sovraccapacità cinese dei primi anni 2020, caratterizzata da strutture che rimasero in gran parte inutilizzate. La situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di espansione attuale e sulla reale domanda di capacità computazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

