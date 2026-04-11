Dall' atletica al tennis dai motori al rugby | l' Italia vince ed emoziona aspettando il calcio

In una domenica ricca di eventi sportivi, l’Italia ha ottenuto successi in diverse discipline. Il tennista ha vinto un torneo, il pilota ha concluso in prima posizione in una gara di motomondiali e un altro atleta ha trionfato in una competizione di atletica. Questi risultati hanno portato entusiasmo tra gli appassionati, mentre l’attesa per le partite di calcio si fa sempre più forte.

“ez, Kimi, Italy” e la firma di Jannik Sinner, l’italiano più famoso in circolazione, il nostro navigatore moderno che ci porta alla conquista di terre lontane. Qualsiasi felicità è un capolavoro, Miami, due weekend fa: la telecamera a bordo campo che aspettava dedica e autografo del vincitore offriva in modo speculare la domenica vincente di un Paese che stava per infilarsi nella settimana della Sconfitta, quella maiuscola, quella del calcio ancora fuori dal Mondiale allargato a 48 squadre, cioè circa il 25 per cento degli Stati riconosciuti dall’Onu, per vederla in una prospettiva che non consola ma addolora. Fummo quattro volte campioni, possiamo usare il passato remoto come quando si guarda molto indietro e molto lontano, e si rivolge la nostalgia a qualcosa di perduto, da ricominciare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'atletica al tennis, dai motori al rugby: l'Italia vince ed emoziona, aspettando il calcio Tennis, baseball, rugby: quando il calcio non c’è, gli altri sport ballano“Fondamentalmente a noi ci interessa che l’Italia vinca i mondiali di calcio americani” cantavano Elio e le Storie Tese oltre 30 anni fa. Stasera USA-Danimarca: dall’hockey al calcio, dal tennis agli scacchi: quando lo sport diventa arena politicaA volte un disco che scivola sul ghiaccio pesa molto più di qualche grammo di gomma. Temi più discussi: Dall'atletica al tennis, dai motori al rugby: l'Italia vince ed emoziona, aspettando il calcio; Jannik Sinner e Usain Bolt, incontro stellare al Montecarlo Masters: il re dello sprint sugli spalti per il debutto dell'italiano; Ravenna-Lugo - Dall'8 Giugno la 30esima edizione del CRE SPORT ESTATE Uisp a Lugo; Niente Alcaraz, Stan si deve già arrendere a Baez. Il XXV Aprile, tempio dell’atletica milanese, potrebbe darsi al tennis… Ma Castelli (Cus) non ci sta: In città non c’è neanche una pista per le gare regionaliPalazzo Marino dà l'ok al progetto che vuole sfrattare l'atletica dal XXV Aprile, ma il mondo dello sport (e la politica) non ci stanno e prendono posizione ... lanotiziagiornale.it Campo XXV Aprile, addio all'atletica per lasciare spazio al tennis? Il progetto solleva polemiche, la denuncia del Cus Milano: «Siamo preoccupati»Il campo XXV Aprile, uno dei templi dell'atletica leggera a Milano, destinato a scomparire? O, quanto meno, a dover lasciare il passo al tennis? L'ipotesi è concreta e la denuncia arriva dal ... leggo.it Bando di internazionalizzazione promosso dall’assessorato regionale dell’Industria in collaborazione con Ice e Camera di commercio italiana per la Svizzera - facebook.com facebook #Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio #Juve a Scientifica x.com