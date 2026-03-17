Tennis baseball rugby | quando il calcio non c’è gli altri sport ballano

Durante le competizioni internazionali, quando il calcio non è in programma, altri sport come il tennis, il baseball e il rugby attirano l’attenzione di appassionati e spettatori. Le partite di queste discipline si svolgono sui campi e nelle strutture sportive di tutto il paese, offrendo alternative alle grandi sfide calcistiche. La passione per gli sport balla, anche fuori dal calcio, e si manifesta attraverso eventi e manifestazioni dedicate.

“Fondamentalmente a noi ci interessa che l’Italia vinca i mondiali di calcio americani” cantavano Elio e le Storie Tese oltre 30 anni fa. Era il 1994 e nell’anno del Campionato Mondiale di Calcio negli Usa, tutti noi pensavamo, a ragione, di potercela davvero fare. Sappiamo come andò, sfiorammo quel titolo ma, al netto di tutto, avevamo comunque una rosa di giocatori eccelsa. A pochi mesi da un Mondiale americano (Canada, Messico e Stati Uniti) tesissimo per la situazione internazionale e complicatissimo per l’Italia che deve ancora guadagnarselo (e, nel caso, poi giocarlo degnamente) a noi italiani, fondamentalmente, e fortunatamente aggiungo io, ha interessato altro, altri sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tennis, baseball, rugby: quando il calcio non c’è, gli altri sport ballano Articoli correlati Baseball, cricket, rugby e calcio: lo sport racconta il rapporto tra l’Italia e la cittadinanzaMentre la Nazionale italiana di calcio dovrà giocarsi le sue chance di tornare al Mondiale a fine marzo contro l’Irlanda del Nord, dopo due edizioni... Stasera USA-Danimarca: dall’hockey al calcio, dal tennis agli scacchi: quando lo sport diventa arena politicaA volte un disco che scivola sul ghiaccio pesa molto più di qualche grammo di gomma. Tutti gli aggiornamenti su Tennis baseball rugby quando il calcio... Temi più discussi: Rugby, baseball, basket: un Super Sabato Azzurro su Sky; Calcio in crisi, il ciclismo arranca, ma vinciamo pure con rugby e baseball: si è capovolta l'Italia; Olimpiadi, rugby, baseball: lo sport italiano vince, ma nel calcio sprofonda; Azzurri che capovolgono lo sport. Baseball, Italia Venezuela: dove vedere la semifinale WBC in tv e streamingQuando a 11 anni il padre Emanuele lasciò la Puglia per andare in Venezuela nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile. Il percorso di Francisco Cervelli, manager e mente dell’Italia del baseball ch ... sport.sky.it Baseball, cricket, rugby e calcio: lo sport racconta il rapporto tra l’Italia e la cittadinanzaMentre la Nazionale italiana di calcio dovrà giocarsi le sue chance di tornare al ... msn.com La Stampa. . Il weekend del 14 e 15 marzo è stato positivo per lo sport italiano, dal tennis al basket alla Formula 1. Per non parlare del trionfo olimpico. Il calcio, invece, è in difficoltà. «Nello sport esistono cicli, anche se nel calcio dura da troppo tempo» dice A - facebook.com facebook Alcaraz si rilassa sfidando a golf Djokovic e Zverev prima di partire per Miami Chi ha vinto secondo voi #Tennis #BNPParibasOpen #Alcaraz x.com