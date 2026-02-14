Stasera USA-Danimarca | dall’hockey al calcio dal tennis agli scacchi | quando lo sport diventa arena politica

Stasera, all'Arena Santa Giulia di Milano, si gioca la partita di hockey tra Stati Uniti e Danimarca, ma il vero peso di questa sfida va oltre il ghiaccio. La partita diventa un simbolo delle tensioni tra i due paesi, legate alle controversie sulla Groenlandia. La regione, appartenente alla Danimarca, è al centro di discussioni americane per via delle sue risorse e della posizione strategica. In questo contesto, anche un semplice incontro sportivo assume un valore politico.

A volte un disco che scivola sul ghiaccio pesa molto più di qualche grammo di gomma. Stasera, all’ Arena Santa Giulia di Milano, la sfida di hockey tra Stati Uniti e Danimarca non è solo un match atletico, ma un incrocio diplomatico: sul tavolo ci sono le recenti tensioni riguardanti la Groenlandia, territorio autonomo danese che gli USA hanno più volte puntato per ragioni strategiche. Lo sport, ancora una volta, diventa lo specchio di ciò che accade nei palazzi del potere. 1956: La piscina rossa di Melbourne. Poche settimane dopo l’invasione sovietica di Budapest, Ungheria e U si sfidano nella pallanuoto olimpica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stasera USA-Danimarca: dall’hockey al calcio, dal tennis agli scacchi: quando lo sport diventa arena politica Milano-Cortina, la denuncia dagli Usa: “La pista da hockey nella nuova arena è più corta rispetto agli standard NHL” Dall’hockey olimpico ai concerti: test-Ligabue per il PalaItalia. Sarà l’arena al coperto più grande d’Italia Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Azzurri dell’hockey spalle al muro, il Canada ripara in un 5 stelle. Danimarca dopo il vertice con Usa: Inaccettabile non rispettare integrità GroenlandiaÈ durato circa 50 minuti a Washington il vertice sulla Groenlandia. I delicati colloqui sono arrivati dopo la spaccatura che si è aperta in seguito alle parole del presidente Usa Donald Trump. Con ... tg24.sky.it Debutto sfortunato per le ragazze nel curling sconfitta con la Svizzera. Stasera abbiamo la Danimarca facebook