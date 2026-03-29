Ad Amalfi si è svolto un educational tour con la partecipazione di 27 agenzie di viaggio, incentrato sulla promozione di una gestione diversa dei flussi turistici in città. L’iniziativa ha consentito ai rappresentanti delle agenzie di scoprire percorsi meno battuti e di approfondire tematiche legate a un turismo che si sviluppa in modo più equilibrato durante tutto l’anno.

Garantire una visita autentica e consapevole della destinazione Amalfi: Fiavet Campania e Basilicata e l’Associazione Sorrentina Agenti Viaggio in visita ad Amalfi per vivere un’esperienza immersiva Amalfi si svela nei suoi percorsi più inediti, promuovendo un turismo consapevole e diffuso tutto l’anno. Gestione dei flussi e sviluppo armonico, in equilibrio tra le esigenze di visitatori e popolazione residente, garantendo allo stesso tempo un’esperienza autentica della destinazione. L’iniziativa si inserisce tra le “11 azioni per un Turismo più sostenibile” predisposte dal Comune di Amalfi per la gestione dei flussi nel tempo e nello spazio.... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ad Amalfi l’educational tour con 27 agenzie di viaggio per una nuova gestione dei flussi in Città

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