Dalla musica al sociale | la diciassettenne lucana premiata dal Quirinale

Una giovane residente nella provincia di Potenza è stata premiata dal Quirinale come uno degli 28 Alfieri della Repubblica. La ragazza, di appena diciassette anni, si distingue per il suo impegno nel sociale e nella musica. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta recentemente, sottolineando il ruolo attivo dei giovani nel territorio lucano. La premiazione rappresenta un esempio di partecipazione civica e di dedizione alle cause sociali.

La cittadinanza attiva trova una nuova, giovane espressione nel territorio di Lauria quando Serena Zullo, diciassettenne residente nella provincia di Potenza, viene riconosciuta tra i 28 Alfieri della. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha infatti consegnato gli Attestati d’onore a questo gruppo di giovani che, durante il 2025, si sono distinti per azioni improntate alla solidarietà e al senso civico. Il valore del volontariato e della cultura locale. L’impegno della ragazza del comprensorio potentino si concentra sul supporto alla propria comunità attraverso un costante lavoro di assistenza sociale. Secondo quanto comunicato dal Quirinale, la motivazione legata al riconoscimento riguarda proprio la sua dedizione alle attività di aiuto reciproco e la passione con cui promuove la volontà di donare agli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla musica al sociale: la diciassettenne lucana premiata dal Quirinale Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica"Home > Spettacoli > Musica > Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica" “E’ stato un momento per... Leggi anche: Titina Ciccone premiata al Quirinale. Nominata Ufficiale della Repubblica. La sua battaglia contro l’emarginazione