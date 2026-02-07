Titina Ciccone premiata al Quirinale Nominata Ufficiale della Repubblica La sua battaglia contro l’emarginazione

La cantante e attivista Titina Ciccone è stata premiata al Quirinale e nominata Ufficiale della Repubblica. Durante la cerimonia, ha parlato della sua battaglia contro l’emarginazione. “Non mi sento un eroe”, ha detto, “non rischio la vita per aria o per mare, ma lotto contro le discriminazioni. Aiuto le persone invisibili e le più emarginate ad affrontare la malattia con dignità”. La sua testimonianza ha toccato molti e sottolinea il suo impegno quotidiano.

"Non mi sento un eroe. Non rischio la vita per aria o per mare, ma lotto contro le discriminazioni. Aiuto le persone invisibili e le più emarginate ad affrontare la malattia con dignità". Titina Ciccone, abruzzese di nascita, 65 anni, il 3 marzo riceverà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza “Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Titina è la presidente di “ Spazio Bianco “, l’associazione perugina che dal’ 90 svolge attività di sostegno alle persone che convivono con l’ HivAids. "Sono arrivata a Perugia come studentessa di Scienze Agrarie. Fui colpita dalla morte per Aids di un mio compagno di corso e da lì iniziò il mio impegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Titina Ciccone premiata al Quirinale. Nominata Ufficiale della Repubblica. La sua battaglia contro l’emarginazione Approfondimenti su Titina Ciccone La Fiamma Olimpica arrivata al Quirinale da Mattarella: consegnata al Presidente della Repubblica Jovanotti è commendatore della Repubblica. L’incontro con Mattarella e la visita al Quirinale: “Sono felice” Jovanotti ha incontrato oggi il presidente Mattarella al Quirinale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Titina Ciccone Argomenti discussi: Titina Ciccone premiata al Quirinale. Nominata Ufficiale della Repubblica. La sua battaglia contro l’emarginazione. Una perugina al Quirinale: Titina Ciccone è Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica per l'aiuto alle persone con Hiv e AidsRiconoscimento per la presidente dell'associazione Spazio Bianco che da più di 30 anni lotta contro la discriminazione e l’emarginazione sociale ... corrieredellumbria.it Titina Ciccone è Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica. Proietti: Un punto di riferimento prezioso e un esempio di umanitàLa presidente della Regione Stefania Proietti ha espresso le sue congratulazioni a Titina Ciccone, insignita dell'onorificenza Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per la sua lot ... corrieredellumbria.it Mattarella premia con una onorificenza la perugina Titina Ciccone la sua storia e il suo impegno facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.