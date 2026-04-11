Dalla Basilicata alla Scala | il salto mondiale del ballerino Coviello
Claudio Coviello, ballerino originario della Basilicata, lavora come primo ballerino presso il Teatro alla Scala di Milano da tredici anni. La sua carriera ha portato il suo nome ai livelli più alti nel mondo della danza internazionale. La sua presenza nel prestigioso teatro milanese rappresenta un punto di riferimento per il suo percorso professionale. La sua esperienza si è sviluppata nel corso di oltre una decade all’interno di uno dei teatri più celebri al mondo.
Il talento della danza lucana raggiunge i vertici mondiali attraverso la figura di Claudio Coviello, primo ballerino presso il Teatro alla Scala di Milano da tredici anni. Il percorso del trentaquattrenne di Potenza, che ha saputo trasformare una passione infantile in una carriera internazionale di prestigio, è stato recentemente celebrato con un encomio ufficiale rilasciato dal presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. Dalle scuole di Potenza al palcoscenico globale La traiettoria . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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