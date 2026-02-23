Sanremo 2026 chi è Timofej Andrijashenko | il primo ballerino della Scala che accompagna Patty Pravo

Timofej Andrijashenko, primo ballerino della Scala, ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 per accompagnare Patty Pravo sul palco. La sua presenza nasce dall’esigenza di portare un elemento di danza classica nel festival, creando un collegamento tra musica e performance artistica. Il ballerino ha già lavorato con grandi compagnie internazionali e ora si prepara a stupire il pubblico del festival con le sue mosse. La sua esibizione promette di essere uno dei momenti più attesi.

Fra i protagonisti di Sanremo 2026 non solo i cantanti, ma anche il primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Si tratta di Timofej Andrijashenko che salirà sul palco dell’Ariston accanto a Patty Pravo nella serata dei Duetti. L’artista si esibirà sulle note di Ti lascio una canzone, celebre brano di Ornella Vanoni. Chi è Timofej Andrijashenko. Classe 1994, Timofej Andrijashenko è nato a Riga, in Lettonia, e ha iniziato a praticare danza classica sin da quando era piccolissimo. “Ho fatto karate per 6 anni – ha confessato -. Un giorno mio padre, per punirmi di non ricordo cosa, mi ha iscritto a danza. 🔗 Leggi su Dilei.it

