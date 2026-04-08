Dalla Basilicata alla Scala | l’onore per il ballerino Coviello
Domani, alle 12:30, un ballerino lucano sarà ricevuto nella Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Il Presidente del Consiglio regionale incontrerà personalmente il danzatore, che ha raggiunto la scena della Scala. L’appuntamento si svolgerà presso la sede regionale, senza altri eventi ufficiali collegati.
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, accoglierà domani, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 12:30, Claudio Coviello presso la Sala Basento della Presidenza. L’incontro mira a celebrare il successo professionale del primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. L’appuntamento di domani rappresenta un atto formale di riconoscimento verso un artista lucano che ha raggiunto i vertici della danza globale. L’evento si inserisce in una strategia politica volta a valorizzare le figure d’eccellenza nate nel territorio che operano a livello internazionale. Il valore delle eccellenze lucane tra cultura e identità.... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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