Dal 14 aprile al via i lavori alla rete del gas su lungarno alle Grazie

A partire dal 14 aprile, saranno avviati i lavori per la posa della rete del gas lungo il lungarno delle Grazie. Contestualmente, oltre al cantiere per la linea della tramvia diretta a Bagno a Ripoli, saranno realizzati altri interventi in diverse zone della città, che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. L’operazione interesserà le strade principali e richiederà l’adozione di percorsi alternativi per i mezzi e i pedoni.

Firenze, 11 aprile 2026 – Oltre al cantiere della linea della tramvia per Bagno a Ripoli, dalla prossima settimana scattano diversi interventi in città, che produrranno modifiche alla viabilità. Uno dei più importanti è quello che riguarda lungarno alle Grazie: da martedì 14 aprile, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, inizieranno i lavori di Toscana Energia per il potenziamento della rete di distribuzione del gas anche a servizio della Galleria degli Uffizi. Si tratta del proseguimento del piano avviato lo scorso gennaio tra piazza Cavalleggeri e Lungarno della Zecca Vecchia. Per quanto riguarda la nuova fase dei lavori sono previsti la sostituzione e il risanamento della rete esistente mediante la posa di nuove condotte con un diametro superiore rispetto all'attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal 14 aprile al via i lavori alla rete del gas su lungarno alle Grazie Leggi anche: Al via il potenziamento della rete gas nel centro storico, lavori sul Lungarno delle Grazie Via dei Farnese, modifiche alla viabilità nel mese di aprile per lavori alla rete del gasIn via dei Farnese dal 1° al 30 aprile nel tratto compreso tra il civico 15 e Ponte Verdi, sono in programma alcune modifiche alla viabilità per... Temi più discussi: Torna il Mercato contadino del Sant’Orsola con Sapori in piazza; Sister Cities Games 2026; Servizio Ristorazione – Percorsi Gastronomici tra le Specialità Regionali dal 13 al 19 Aprile 2026; Milano Art Week 2026. La città si accende con l’arte contemporanea. Dal 14 aprile al via i lavori alla rete del gas su lungarno alle GrazieFirenze, 11 aprile 2026 – Oltre al cantiere della linea della tramvia per Bagno a Ripoli, dalla prossima settimana scattano diversi interventi in città, che produrranno modifiche alla viabilità. Uno d ... lanazione.it Dal 14 aprile al Pronto Soccorso di Vasto apre l’Osservazione breveI pazienti che afferiscono al Pronto soccorso saranno accolti in un’apposita area per essere meglio studiati prima che ne venga disposto il ricovero o la dimissione. Otto i posti letto a disposizione. quotidianosanita.it Grazie alla segnalazione di un cittadino, i militari della Stazione di Paduli sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il soggetto, trovandolo in possesso dell’intera refurtiva (valore complessivo di circa 50mila euro) occultata negli slip. - facebook.com facebook Roma-Pisa 3-0 - Malen su Instagram: "Grazie a Dio per notti come questa". Koné commenta: "R9" #ASRoma #RomaPisa #SerieA x.com