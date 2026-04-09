Al via il potenziamento della rete gas nel centro storico lavori sul Lungarno delle Grazie

Sono iniziati i lavori di potenziamento della rete del gas nel centro storico di Firenze, con interventi in corso sul Lungarno delle Grazie. L’azienda incaricata sta portando avanti un progetto di ammodernamento della rete di distribuzione, coinvolgendo diverse aree lungo il fiume. I cantieri sono stati aperti per migliorare le infrastrutture di distribuzione del gas nella zona centrale della città.

Nuovi cantieri al via sul Lungarno. Toscana Energia prosegue il piano di ammodernamento della rete di distribuzione del gas nel centro storico di Firenze. L’operazione rientra in un programma di investimenti mirato al potenziamento della rete cittadina e al miglioramento della qualità del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Grottaminarda, avviati i lavori per il potenziamento dell'energia elettrica nel centro storicoAttenzione e servizi per i residenti del Centro storico: iniziati i lavori per il potenziamento della cabina elettrica che consentirà non solo di... Sospensione dell'acqua nel centro storico: lavori di miglioramento della rete idricaCAROVIGNO - Il centro storico di Carovigno dovrà fare i conti con otto ore di sospensione idrica il prossimo 5 marzo.