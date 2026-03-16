Netflix ha concluso uno dei più grandi affari della sua storia acquistando da Sony i diritti di “KPop Demon Hunters” per circa 120 milioni di dollari. La piattaforma ha deciso di investire in questa produzione, che rappresenta uno dei titoli più costosi mai acquisiti nel settore dello streaming. L’accordo sottolinea l’interesse di Netflix verso contenuti di grande portata e di forte richiamo internazionale.

Qualche anno fa comprò da Sony gran parte dei diritti di “KPop Demon Hunters” per 120 milioni di dollari: pochissimi, col senno di poi Nel 2020 la regista canadese Maggie Kang propose alla società di produzione Sony di realizzare un film animato a partire da un soggetto molto semplice: una band femminile di k-pop che dà la caccia ai demoni. L’idea piacque molto al produttore Aaron Warner, che le attribuiva un buon potenziale; la dirigenza però l’accolse con un certo scetticismo. Dopo averne avviato la produzione, nel 2021 Sony decise di vendere a Netflix i diritti sul merchandising, su gran parte delle musiche e sulla distribuzione nei cinema per una cifra che, a quei tempi, sembrava molto vantaggiosa: 120 milioni di dollari, 20 in più di quanti Sony ne avesse spesi fino a quel momento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Uno dei più grandi affari nella storia di Netflix

Articoli correlati

Ben Affleck e Matt Damon da record: The Rip è uno dei più grandi successi NetflixIl nuovo action thriller con la coppia di amici protagonista ha registrato uno dei migliori esordi sulla piattaforma digitale confermando la simpatia...

VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla...

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Aggiornamenti e notizie su Uno dei più grandi affari nella storia...

Temi più discussi: KPop Demon Hunters 2: Netflix ufficializza il sequel, tutti i dettagli su storia e personaggi; 3 grandi film su Netflix da vedere assolutamente questo weekend; Denzel Washington sarà Annibale nel nuovo film Netflix: il biopic divide ancora prima di iniziare; 6 film e serie su Netflix da vedere dal 10 al 15 marzo.

KPop Demon Hunters 2, Netflix annuncia il sequelNetflix ha ufficialmente dato il via libera al sequel di KPop Demon Hunters, il film animato che nel 2025 è diventato uno dei più grandi fenomeni globali ... ciakmagazine.it

KPop Demon Hunters 2: Netflix ufficializza il sequel, tutti i dettagli su storia e personaggiNetflix ha rotto gli indugi, annunciando ufficialmente il sequel di KPop Demon Hunters, uno dei più grandi successi della piattaforma, mandando immediatamente in visibilio i fan. badtaste.it

Kpop Demon Hunters, due Oscar per il fenomeno Netflix x.com

Netflix. . Pensate bene a chi presentare la vostra ragazzaa........ - facebook.com facebook