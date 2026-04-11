Dacia Duster vs Hyundai Tucson | ha senso confrontarli?

La Dacia Duster e la Hyundai Tucson sono due SUV molto popolari, spesso confrontati dagli acquirenti interessati a questo segmento. La Duster ha un prezzo di partenza di circa 19.000 euro, mentre la Tucson presenta un listino più elevato. Entrambe le vetture offrono caratteristiche specifiche e si rivolgono a clienti con esigenze diverse, anche se condividono alcune caratteristiche di base. Il confronto tra i due modelli richiede una analisi dettagliata delle rispettive offerte e delle versioni disponibili.

La Dacia Duster e la Hyundai Tucson sembrano rivali, ma giocano in campionati diversi: il Duster parte da 19.900€, il Tucson da 33.900€. Quasi il doppio. Eppure molti li confrontano. Ecco perché — e per chi conviene ognuno. Dimensioni: due segmenti diversi. Dacia Duster Hyundai Tucson Lunghezza 4,34 m 4,53 m Larghezza 1,81 m 1,87 m Altezza 1,62 m 1,65 m Posti 5 5 Segmento B-SUV C-SUV Il Tucson è un segmento sopra: 19 cm più lungo, più largo, più spazioso dentro. È un C-SUV pieno — compete con Sportage, Qashqai, Tiguan. Il Duster è un B-SUV che si confronta con Avenger, T-Cross, Captur. Motori. Dacia Duster. 1.2 Eco-G 120 CV — benzinaGPL. 1.2 TCe 140 CV MHEV — mild hybrid (anche 4×4).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Dacia Duster vs Hyundai Tucson: ha senso confrontarli? DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155(Adnkronos) – Dacia continua a rinnovare uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova motorizzazione Full Hybrid... Leggi anche: Hyundai Tucson 1.6 Business Hev da 239 Cv: pregi e difetti