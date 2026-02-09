Hyundai Tucson 1.6 Business Hev da 239 Cv | pregi e difetti

Il nuovo Hyundai Tucson 1.6 Business hybrid da 239 cavalli si presenta come un SUV elegante e comodo. Offre buone prestazioni in strada, ma alcuni sistemi di assistenza alla guida, gli Adas, creano qualche fastidio. È una vettura che punta a unire stile e funzionalità, anche se non mancano alcune piccole criticità da risolvere.

Rinnovamento importante per la Hyundai Tucson in occasione del nuovo anno. La casa coreana ha infatti aggiornato per il 2026 uno dei modelli più importanti della propria gamma, il C-Suv disponibile con una buona varietà di alimentazioni. Non figura più la variante mild hybrid a benzina, ma a spiccare adesso è la nuova versione full hybrid con più potenza, da 239 Cv (176 kW) complessivi, oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori. Il test è stato eseguito con la Hyundai Tucson 1.6 Hev Business 4wd At, con motore turbo benzina quattro cilindri in linea, 16 valvole, da 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Tucson 1.6 Business Hev da 239 Cv: pregi e difetti Approfondimenti su Hyundai Tucson 1.6 Business Hev Citroën C3 1.2 PureTech da 101 Cv: pregi e difetti Hyundai Tucson plug-in: l'ibrido versatile dalla città all'autostrada Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. 2026 Hyundai Tucson Hybrid Ultime notizie su Hyundai Tucson 1.6 Business Hev Argomenti discussi: Vendo Hyundai Tucson 1.6 crdi 48V Business 2wd dct nuova a Perugia (codice 15036867); Nuova Hyundai Tucson 2026: Rendering; Hyundai Nošovice: 5 milioni di auto prodotte nello stabilimento ceco; Non solo Ioniq 3: ecco le altre novità nel futuro della Hyundai. Hyundai Tucson 1.6 48V N Line, pro e controStanno arrivando sul mercato sempre più diesel ibridi, sulla carta unottima soluzione di compromesso tra consumi, prezzo, prestazioni e agevolazioni. Questa tecnologia ha debuttato sulle ammiraglie ... it.motor1.com Hyundai Tucson 1.6 hev Exellence 2wd auto del 2021 usata a CorcianoAnnuncio vendita Hyundai Tucson 1.6 hev Exellence 2wd auto usata del 2021 a Corciano, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ... automoto.it Hyundai Tucson 2027 cambia look, stile Santa Fe per la nuova generazione | Foto spia x.com HYUNDAI Tucson 1.6 CRDI 48V DCT Business – KM 0 | IVA ESPOSTA | PRONTA CONSEGNA SUV Mild Hybrid Diesel di ultima generazione, tecnologia avanzata Hyundai Smart Sense e massimo comfort di guida: scopri la nuova HYUNDAI Tucso facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.