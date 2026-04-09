Tragedia in hotel a Rimini | morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nella vasca idromassaggio

Un incidente in un hotel di Pennabilli ha portato alla morte cerebrale di un ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto. Il giovane è rimasto incastrato nella vasca idromassaggio durante il giorno di Pasqua e le sue condizioni sono peggiorate fino a essere dichiarate senza speranza. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i familiari coinvolti.

La tragedia a Pennabilli: dichiarata la morte cerebrale. Si sono spente le speranze per il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, coinvolto in un grave incidente avvenuto nel giorno di Pasqua in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Nel primo pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale all’ospedale Infermi di Rimini, dove il giovane era ricoverato da quattro giorni in condizioni disperate nel reparto di rianimazione. Ora si avvia la procedura prevista in questi casi, mentre la vicenda entra a pieno titolo nell’ambito giudiziario. Cosa è successo nella vasca idromassaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nella spa dell’hotel insieme ai familiari quando è rimasto incastrato con una gamba nel bocchettone della vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in hotel a Rimini: morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nella vasca idromassaggio Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a... Tragedia a Rimini: dichiarata la morte cerebrale del 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggioABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente durante le festività pasquali È stata dichiarata la morte cerebrale di un ragazzo di 12 anni,... Temi più discussi: Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta; Fiamme all'Hotel Maxim di Verona, sfollata pure una scolaresca svizzera; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, è gravissimo; Resta sottacqua nella vasca idromassaggio dell'hotel. 12enne molto grave. Tragedia in vacanza, morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato in una vasca idromassaggioEra ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi di Rimini E' stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato col piede nella vasca idroma ... youtvrs.it Tragedia nella spa di un hotel a Pennabilli, nel riminese: 12enne risucchiato da un bocchettone della piscinaUn bambino di 12 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia a Pennabilli, è stato risucchiato da un bocchettone della piscina e ora è ricoverato in gravi condizioni. corrierenazionale.it Una seconda tragedia si è consumata nell’estremo ponente della Liguria. Dopo il 63enne trovato morto in mare a Bordighera, poco dopo le 15, a Ventimiglia un uomo di circa 40 anni - per circostanze ancora in fase di accertamento - sarebbe precipitato da un - facebook.com facebook Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com