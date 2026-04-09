Un ragazzo di 12 anni di San Benedetto del Tronto è deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. La mattina di Pasqua, il minore è rimasto incastrato in una vasca idromassaggio e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale con diagnosi di morte cerebrale. La vittima si trovava in hotel con la famiglia al momento dell'incidente.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno di Pasqua. Dopo giorni di ricovero in condizioni disperate all’ospedale Infermi di Rimini, i medici hanno accertato la morte cerebrale, avviando la procedura prevista dalla legge. Il giovane non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto sott’acqua per diversi minuti. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche, a causa del lungo tempo trascorso immerso senza respirare. Cosa era successo Papà mamma, bambino 12enne e zii erano scesi nella spa dell'albergo durante la mattinata di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di Pasqua

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Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel: 12enne gravissimo a RiminiUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio .

Dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel a Rimini

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Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com