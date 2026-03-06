Napoli Conte a DAZN pre Torino | In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo Vi svelo come stanno Anguissa e De Bruyne

Prima della partita contro il Torino, l’allenatore del Napoli ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha commentato il ruolo delle prossime undici partite nel delineare la stagione successiva. Ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni di Anguissa e De Bruyne. Le sue parole sono state condivise prima del fischio di inizio del match.

Due rientri importantissimi in casa Napoli Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa sono in panchina per la sfida di questo venerdì sera contro il Torino Il belga manca dal 25 ottobre, quando si infortunò calciando (e segnando un rigore) nella vittoria per - facebook.com facebook