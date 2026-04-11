Da Buccinasco allo Stretto di Hormuz, il traffico commerciale sta rallentando a causa delle restrizioni di passaggio per le navi. Solo poche imbarcazioni sono state autorizzate a transitare in quella zona, con un quasi fermo delle attività di commercio marittimo. Rhenus Logistics, azienda con 70 sedi in tutto il mondo, tra cui quelle di Segrate e Buccinasco, ha commentato la situazione.

Rhenus Logistics azienda con 70 sedi in tutto il mondo, tra cui Segrate e Buccinasco, interviene sulla situazione legata a Hormuz. In particolare per quel che concerne la logistica. Parla Tobias Bartz, Ceo di Rhenus Group: "La situazione nello Stretto di Hormuz rimane altamente instabile nonostante l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dell’8 aprile 2026. Sebbene il provvedimento preveda un passaggio limitato e controllato delle navi, nella pratica il traffico commerciale resta quasi completamente fermo: le navi autorizzate a muoversi sono pochissime e le condizioni operative restano incerte". Attualmente, nel Golfo Persico... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Buccinasco allo Stretto di Hormuz: "Poche navi autorizzate a passare traffico commerciale (quasi) fermo"

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