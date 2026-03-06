Tensione nello stretto di Hormuz | centinaia di navi ferme e traffico quasi azzerato

Nello stretto di Hormuz, la presenza di centinaia di navi ferme ha portato a un drastico calo del traffico marittimo. L’area è considerata una zona di operazioni belliche e la situazione genera crescente preoccupazione tra le nazioni. Il traffico di petrolio attraverso questo importante passaggio marittimo si è quasi fermato, evidenziando l’effetto di tensioni in atto.

Sale la preoccupazione internazionale per la situazione nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio globale di petrolio. A causa dell'escalation militare in Medio Oriente, il settore marittimo internazionale ha deciso di classificare l'area come "zona di operazioni belliche". Nella regione risultano circa mille navi bloccate, con un valore complessivo stimato superiore ai 25 miliardi di dollari. Secondo le stime della Lloyd's Market Association di Londra, circa la metà delle imbarcazioni trasporta petrolio e gas, elemento che potrebbe avere ripercussioni rilevanti sui mercati energetici mondiali. Il conflitto ha provocato un drastico rallentamento del traffico marittimo nello stretto.