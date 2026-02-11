Commissione Ue via i dazi sul Suv elettrico Cupra Tavascan
L’Unione Europea ha deciso di togliere i dazi sul Cupra Tavascan, il SUV elettrico. Fino a ora, quei dazi avevano fatto salire il prezzo di listino del 21,7%. Ora, il modello può essere venduto a un prezzo più competitivo. La notizia arriva mentre il mercato delle auto elettriche si fa sempre più acceso.
Il 30 ottobre 2024 entravano ufficialmente in vigore i dazi sulle vetture elettriche prodotte in Cina e importate nei Paesi dell'Unione Europea. Una decisione presa a Bruxelles in seguito a un'indagine anti-dumping che aveva preso in esame stabilimenti e pratiche dei costruttori di Pechino, ricercando eventuali sovvenzioni governative che avrebbero consentito di introdurre sul mercato europeo delle auto batteria dal prezzo molto più contenuto rispetto a quello di modelli simili prodotti in Unione Europea. L'importo dei dazi stabiliti varia a seconda di quanto i costruttori cinesi abbiano collaborato con gli ispettori della Commissione, da un minimo del 7,8% per le sole Tesla prodotte in Cina al 35,3% imposto sulle vetture del gruppo Saic, comprendente ad esempio i marchi Mg, Maxus e Wuling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Commissione Ue
Cupra Tavascan: via libera all’importazione UE senza dazi, accordo storico con la Cina e limiti alla concorrenza.
La Cupra Tavascan può entrare nel mercato europeo senza pagare dazi, grazie a un accordo storico tra l’UE e la Cina.
CUPRA Tavascan: accordo UE evita nuovi dazi, importazioni da Cina proseguono con quote e prezzi minimi stabiliti.
La Cupra Tavascan, il SUV elettrico prodotto in Cina dal Gruppo Volkswagen, potrà continuare ad arrivare in Europa senza dover pagare dazi extra.
Il nuovo SUV CUPRA… con un MOTORE inedito | CUPRA TINDAYA
Ultime notizie su Commissione Ue
Argomenti discussi: Commissione UE: via libera a 3mld di aiuti di Stato per tecnologie pulite in Germania; Commissione UE in via preliminare: il design di TikTok viola la legge sui servizi digitali; Riciclo chimico nei Pet, primo via libera della Commissione Ue; TikTok: la Commissione UE accerta in via preliminare la non conformità al Digital Service Act - IUS.
Ucraina, il Parlamento Ue approva il prestito da 90 miliardi. Ecco come funziona e quando arriveranno i soldiOra il Consiglio dovrà adottare formalmente il pacchetto per permettere alla Commissione di erogare la prima tranche all’inizio del secondo trimestre. La presidente dell’Europarlamento Metsola: fornit ... milanofinanza.it
Via libera della Ue al prestito ponte da 390 milioni per l’ex Ilva. I tecnici Flacks visitano il poloLa Commissione Ue da il via libera al prestito ponte per l’ex Ilva. La disponibilità arriva a un massimo di 390 milioni ... energiaoltre.it
Cupra Tavascan è la prima auto prodotta in Cina esente dai dazi UE - facebook.com facebook
CUPRA Tavascan, buone notizie: stop ai dazi UE sulle auto elettriche prodotte in Cina x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.