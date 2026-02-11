L’Unione Europea ha deciso di togliere i dazi sul Cupra Tavascan, il SUV elettrico. Fino a ora, quei dazi avevano fatto salire il prezzo di listino del 21,7%. Ora, il modello può essere venduto a un prezzo più competitivo. La notizia arriva mentre il mercato delle auto elettriche si fa sempre più acceso.

Il 30 ottobre 2024 entravano ufficialmente in vigore i dazi sulle vetture elettriche prodotte in Cina e importate nei Paesi dell'Unione Europea. Una decisione presa a Bruxelles in seguito a un'indagine anti-dumping che aveva preso in esame stabilimenti e pratiche dei costruttori di Pechino, ricercando eventuali sovvenzioni governative che avrebbero consentito di introdurre sul mercato europeo delle auto batteria dal prezzo molto più contenuto rispetto a quello di modelli simili prodotti in Unione Europea. L'importo dei dazi stabiliti varia a seconda di quanto i costruttori cinesi abbiano collaborato con gli ispettori della Commissione, da un minimo del 7,8% per le sole Tesla prodotte in Cina al 35,3% imposto sulle vetture del gruppo Saic, comprendente ad esempio i marchi Mg, Maxus e Wuling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Commissione Ue, via i dazi sul Suv elettrico Cupra Tavascan

