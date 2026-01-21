Volvo EX60 com' è il nuovo Suv elettrico da 810 km di autonomia

La Volvo EX60 è il nuovo SUV elettrico che combina tecnologia avanzata e sostenibilità. Costruito sulla piattaforma Spa3, offre un ecosistema integrato di hardware e software, garantendo ricariche ultrarapide e un’autonomia fino a 810 km. Con un design sobrio e funzionale, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un veicolo elettrico efficiente e innovativo.

Tre domande in cerca di risposta. A darle, con il perfetto inglese di chi è nato nei paesi scandinavi, sono i responsabili del progetto che hanno sviluppato la nuova Volvo EX60 elettrica. Tre questioni fondamentali, tanto per la dirigenza nordeuropea quanto per chi si dimostra interessato all'acquisto di un'auto elettrica. Più autonomia, meno tempo per ricaricare e un prezzo in linea con un modello termico equivalente. Richieste a cui Volvo risponde con un approccio tutto nuovo, sia software che hardware. A cominciare dalla nuova piattaforma Spa3 da cui nasceranno questa EX60 e tutti i futuri modelli elettrici firmati Volvo.

