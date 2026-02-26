Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Cagliari | Recuperiamo questi due giocatori! Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa
Alla vigilia della partita tra Parma e Cagliari, l’allenatore ha affrontato i temi principali del match, concentrandosi sulla condizione dei giocatori e sulle strategie da adottare. Ha sottolineato l’importanza del recupero di alcuni elementi chiave e ha parlato delle sfide che attendono la squadra in questa fase del campionato. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione alla gara.
