Como Diego Carlos prima del Milan | Difficile pensare all’andata Abbiamo le idee chiare su cosa fare

Diego Carlos, difensore del Como, ha spiegato le sue sensazioni prima di affrontare il Milan: “Pensare all’andata è difficile, ma abbiamo le idee chiare su cosa fare.” Il giocatore ha sottolineato che la squadra si concentra sulle strategie da adottare per migliorare le prestazioni contro i rossoneri, anche se la sconfitta all’andata pesa ancora. Diego Carlos si è detto determinato a contribuire al risultato e ha aggiunto che il match si gioca questa sera a San Siro, dove i comaschi cercano una svolta.

Diego Carlos, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Rispetto all'andata cosa avete imparato? "Difficile provare a ripensare a quella partita. Noi giochiamo sempre per provare a vincere, specialmente a casa nostra. Proveremo a farlo anche oggi, contro una grandissima squadra e in uno stadio di questo tipo, ma abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Como, Diego Carlos prima del Milan: “Difficile pensare all’andata. Abbiamo le idee chiare su cosa fare” Leggi anche: Chivu alla vigilia di Atletico Madrid Inter ha le idee chiare! Le ultime in vista del confronto con Diego Simeone Milan, Fullkrug ha le idee chiare: “Il numero 9 per me significa fare gol. Spero di esserne all’altezza”Niclas Fullkrug si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo con chiarezza il suo significato della maglia numero 9. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Super-Butez, semifinale Como: Napoli ko ai rigori; Coppa Italia, quarti di finale: il Como batte ai rigori il Napoli e raggiunge l'Inter in semifinale; Il Como stende il Napoli ai rigori: Fabregas batte Conte e vola in semifinale, sfiderà l’Inter di Chivu!; Il Como sfida il Milan a San Siro, Fabregas: La nostra strada è lunga. giovane e bella. Non solo giovani terribili: il Como si gode Diego Carlos, la nuova guida della difesaDiego Carlos è diventato, in silenzio e con classe, il nuovo pilastro della difesa Como. Alla sua prima stagione in Serie A, il difensore brasiliano classe 1993 sta dimostrando tutto il valore ... tuttomercatoweb.com Diego Carlos brilla al Como, il Fenerbahce vuole venderlo: la posizione del giocatoreSolo 5 spezzoni di partite, per la miseria di 188 minuti tra le competizioni disputate la scorsa stagione con il Fenerbahce, non era il miglior biglietto da visita per Diego Carlos in Serie A. Eppure ... tuttomercatoweb.com Le ufficiali di Napoli-Como NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte. COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Robert facebook #NapoliComo formazioni ufficiali di #CoppaItalia: Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund Como: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto, Caquer x.com