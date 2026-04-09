Il 9 aprile 2026 alle 21:00 si gioca il quarto di finale tra Crystal Palace e Fiorentina, partite valida per la UEFA Conference League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. Si prevede una partita equilibrata, con una possibile attenzione difensiva da parte di entrambe le squadre, considerando l’obiettivo di mantenere la porta inviolata.

Il quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo finale nella manifestazione. La gara di andata si gioca in Inghilterra, al Selhurst Park, e i padroni di casa ci arrivano dopo aver eliminato i bosniaci dello Zrinjski ai playoff e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet a Selhurst Park

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Crystal Palace-Fiorentina (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Due difese solide ultimamenteIl quarto di finale più interessante della UEFA conference League è quello tra Crystal Palace e Fiorentina, le due squadre più accreditate al trionfo...

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