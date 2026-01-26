Calcio Hellas Verona sconfitto in casa dall’Udinese nel posticipo del 22° turno di Serie A

L'Hellas Verona ha subito una sconfitta interna contro l'Udinese nel posticipo del 22° turno di Serie A 2025-2026. La partita si è conclusa con un risultato di 1-3, lasciando il Verona in una fase difficile della stagione. Un risultato che evidenzia le sfide attuali della squadra e le aree da migliorare nel proseguo del campionato.

Notte fonda al "Bentegodi" per l' Hellas Verona, che subisce una brutta sconfitta interna contro l'Udinese per 1-3 nel posticipo della ventiduesima giornata (la terza del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il Monday Night di medio-bassa classifica ha premiato i friulani, ormai ad un passo dalla salvezza e non lontani da un'ipotetica zona Europa, mentre gli scaligeri restano mestamente in fondo alla classifica. I bianconeri si sono imposti per 3-1 sul campo dell'Hellas, archiviando l'ottavo successo stagionale in campionato e agganciando la Lazio al nono posto in graduatoria con 29 punti (a -1 dal Bologna ottavo e -6 dall'Atalanta settima).

