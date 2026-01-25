Morlupo crolla una palazzina | si cerca una persona sotto le macerie

A Morlupo, vicino Roma, si sono susseguite ore di apprensione dopo il crollo di una palazzina abbandonata, dove si sospetta ci fosse una persona extracomunitaria. Le operazioni di soccorso sono in corso per trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le attività di ricerca e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Paura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona extracomunitaria. È successo poco prima delle 16 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato il cedimento dell'edificio in piazza Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari. Secondo le notizie pervenute alla sala operativa sembra che la persona fosse all'interno della struttura al momento del crollo. Il personale dei pompieri, intervenuto con autobotte e autoscala, nonché con il nucleo Usar e il gruppo cinofili, si è immediatamente messo alla ricerca dell'uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

