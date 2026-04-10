Sabato alle 20:30 si gioca il derby tra Lucca e Ponte Buggianese, una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti in questa fase del campionato. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione regolare, con le due formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante. Le squadre si affrontano in un match che potrebbe influenzare la classifica di seconda posizione.

Il derby tra Lucca e Ponte Buggianese si prepara a una nuova sfida questo sabato alle ore 20:30, un incontro che vede contrapposte due realtà con motivazioni diverse nel contesto della stagione regolare. Le giocatrici del Greenlucca, attualmente stabilizzate al secondo posto, affronteranno le atlete del Nicobasket, che hanno già garantito la salvezza occupando la nona posizione senza dover affrontare i playout. Un confronto di statistiche e necessità tattiche tra Lucca e Ponte Buggianese. L’analisi dei numeri evidenzia un divario tecnico piuttosto marcato tra le due formazioni, specialmente se si considerano le prestazioni difensive. Il gruppo lucchese vanta una media realizzativa di 62,6 punti per partita, a fronte di soli 50,5 punti concessi agli avversari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca vs Ponte Buggianese: sfida decisiva per il secondo posto

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