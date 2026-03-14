Immunoterapia apre a Mercogliano il primo Polo di eccellenza del Sud Italia

Lunedì 16 marzo alle 11 si terrà l’inaugurazione del primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in via Ammiraglio Bianco. L’evento segna l’apertura di una struttura dedicata all’immunoterapia, destinata a rappresentare un punto di riferimento per le terapie avanzate nella regione. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti dell’istituto e autorità locali.

Lunedì 16 marzo, alle ore 11, sarà inaugurato il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco. Il centro di ricerca, unico nel suo genere, è dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia. La sua realizzazione si deve alla generosa donazione della Fondazione Irti presieduta da Natalino Irti. Il Centro è un hub tecnologico che pone la Campania al vertice della ricerca scientifica mediterranea; si focalizzerà sulla comprensione dei meccanismi di resistenza alle cure e sulla personalizzazione dei trattamenti per rendere l’immunoterapia, come sottolineano i ricercatori, sempre più “democratica” ed efficace per tutti i pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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